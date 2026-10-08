Seria ataków nastolatków w szkołach na Mazowszu. Nie żyje woźna zaatakowana ostrym narzędziem w placówce w Leszczydole-Nowinach.

– Tam do ataku doszło dziś rano – mówiła w TVP Info rzeczniczka ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji Karolina Gałecka:

– Wczoraj (7.10) udało się udaremnić atak ucznia na szkołę w Sierpcu – dzięki interwencji uczennicy i szybkiej reakcji dyrektora:

Wczoraj (7.10) w Ostrołęce nastolatek ostrym narzędziem zaatakował dziewięć osób, w tym uczniów i nauczycieli.

Dziś premier Donald Tusk wezwał na godz. 13 na spotkanie w trybie pilnym ministrów: spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji narodowej i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. O spotkaniu napisał rzecznik rządu Adam Szłapka. Zebranie ma związek z ostatnimi aktami przemocy w szkołach.