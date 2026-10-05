Żużlowa Stal Gorzów dzięki zwycięstwie nad Hunters PSŻ Poznań (49:41) utrzymała się w PGE Ekstralidze. W obliczu sytuacji finansowej klubu był to pojedynek nie tylko o utrzymanie się na najwyższym poziomie rozgrywek.

Ireneusz Maciej Zmora, były prezes klubu, mówi wprost, że pozostanie w Ekstralidze to dla Stali kwestia „być albo nie być”:

Były prezes dosadnie też wypowiedział się o sytuacji klubu na przestrzeni ostatnich dwóch sezonów:

Całości rozmowy z Gorzowa wysłuchacie na radiogorzow.pl.