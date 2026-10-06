Zespół Edukacyjny w Przyborowie, w gminie Nowa Sól został wczoraj podwójnie wyróżniony przez Fundację Wspierania Jakości i Innowacyjności w Warszawie. Placówka otrzymała nagrodę „Znak Jakości”, która promuje najwyższe standardy w zarządzaniu jakością w edukacji oraz życiu publicznym i biznesie. Nagrodę odebrał Sylwester Buczyński, dyrektor szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół w Przyborowie został wyróżniony przez fundację tytułem „Lider z pasją”. – Promujemy wśród uczniów zdrowy styl życia między innymi poprzez spotkania z gwiazdami sportu – mówi Sylwester Buczyński.

Wczoraj w Warszawie wręczono osiem wyróżnień „Lider z pasją”