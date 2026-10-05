Miłośnicy dwóch kółek mogą już sięgnąć po nową mapę rowerową Zielonej Góry i okolic. Znalazły się na niej trasy prowadzące przez miasto, południową część województwa lubuskiego, a także niemiecki powiat Sprewa-Nysa.

Bezpłatna mapa jest dostępna w punkcie Visit Zielona Góra, który znajduje się w zielonogórskim ratuszu.

Mapa powstała w ramach projektu „Zielona mobilność – turystyka rowerowa bez granic”, współfinansowanego z programu Interreg Brandenburgia–Polska.