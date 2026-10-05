Miłośnicy dwóch kółek mogą już sięgnąć po nową mapę rowerową Zielonej Góry i okolic. Znalazły się na niej trasy prowadzące przez miasto, południową część województwa lubuskiego, a także niemiecki powiat Sprewa-Nysa.
Bezpłatna mapa jest dostępna w punkcie Visit Zielona Góra, który znajduje się w zielonogórskim ratuszu.
Mapa powstała w ramach projektu „Zielona mobilność – turystyka rowerowa bez granic”, współfinansowanego z programu Interreg Brandenburgia–Polska.
Polecamy
Ruszył Festiwal Filmowy Watch Docs
Ruszył Festiwal Filmowy Watch Docs. To inicjatywa, której celem jest zwrócenie uwagi na potrzebę przestrzegania praw człowieka na całym świecie. W...Czytaj więcejDetails