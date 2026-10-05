Ceny paliw spadły, ale kierowcy nadal uważnie patrzą na ceny przy dystrybutorach.

Od soboty (3 października) obowiązuje nowa odsłona rządowego programu „Ceny Paliwa Niżej”. Sprawdziliśmy, co o cenach paliw sądzą mieszkańcy Gorzowa i czy czekają na kolejne obniżki.

Dziś maksymalna cena litra benzyny 95 wynosi 6 złotych 73 grosze, benzyny 98 – 7 złotych 59 groszy, a oleju napędowego – 7 złotych 88 groszy. To ostatni dzień obowiązywania tych konkretnych limitów. Od jutra za litr benzyny 95 zapłacimy najwyżej 6 złotych 79 groszy, benzyny 98 – 7 złotych 66 groszy, a oleju napędowego – 7 złotych 82 grosze. Limity na środę zostaną podane jutro do południa.