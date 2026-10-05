20 zastępów straży pożarnej walczyło w nocy z pożarem hali magazynowej jednej z firm na terenie strefy ekonomicznej w Słubicach. W środku znajdował się sprzęt AGD i elektronika. Nie było potrzeby ewakuacji i nikt nie został ranny – poinformował rzecznik lubuskiej PSP mł. bryg. Arkadiusz Kaniak.

Straty będą duże, gdyż niemal cały obiekt o powierzchni ponad 4 tys. mkw. i znajdujące się w nim rzeczy uległy zniszczeniu. Przyczyna pożaru nie jest znana. Jej ustaleniem zajmie się policja pod nadzorem prokuratora wraz z biegłym z dziedziny pożarnictwa

– powiedział mł. bryg. Kaniak.

Informację o pożarze straż pożarna otrzymała w niedzielę po godzinie 21 z systemu monitoringu pożarowego. Akcja gaśnicza zakończyła się przed godziną drugą w poniedziałek. W jej kulminacyjnym momencie z pożarem walczyło 20 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

Pożar wybuchł w hali magazynowej tzw. wysokiego składowania na obszarze przemysłowym oddalonym o kilka kilometrów od najbliższych zabudowań.

Dlatego też nie było zagrożenia dla mieszkańców Słubic. W środku obiektu również nikogo nie było i nie było potrzeby obrony innych budynków

– dodał rzecznik.

Pożar hali ze sprzętem RTV i AGD w Słubicach

Ogromny pożar hali magazynowej na obszarze przemysłowym w Słubicach. W akcji, która rozpoczęła się po 21:00 bierze udział ponad 20 wozów straży pożarnej.

Obiekt jest oddalony od innych zabudowań, ogień się nie rozprzestrzenia, nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Mówi rzecznik lubuskiej straży Arkadiusz Kaniak:

W chwili jak strażacy dotarli na miejsce, w budynku nie było ludzi. Działania na os. Przemysłowym w Słubicach potrwają jeszcze wiele godzin.