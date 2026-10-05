Miłośnicy jazdy poza asfaltem szykują się na kolejną dawkę adrenaliny. W październiku odbędzie się trzecia edycja Lubuskiego Armagedonu 4×4.

Na uczestników czekać będą wymagające odcinki specjalne, przeszkody terenowe i punkty kontrolne – opowiada Damian Ochej z Automobilklubu Gorzowskiego, organizującego wydarzenie.

Do wydarzenia zaproszeni są również kibice, by dopingować jadących w trasę i skorzystać z atrakcji na miejscu.

Lubuski Armagedon 4×4 odbędzie się 24 października, a impreza została objęta patronatem Radia Gorzów. Link do zapisów znajdziecie na facebookowej stronie wydarzenia >>Lubuski Armagedon 4X4<< oraz >>forms.gle<<.