Jak wybrać najlepszy zawód na przyszłość i podążać swoją drogą? W Gorzowie odbyła się konferencja i warsztaty dla młodzieży.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych biorą udział w wydarzeniu pod nazwą „Oczekiwania społeczne vs moje wybory”. To wydarzenie, w trakcie którego zorganizowane zostały wykłady oraz warsztaty, na których młodzi ludzie mogli dowiedzieć się jak wybrać dla siebie najlepszy zawód na przyszłość i nie ulec presji środowiska – mówi Marta Krupa, prezes Fundacji „Today, Tomorrow, Together”, organizator spotkania.

Jak podkreślali uczniowie z Gorzowa, takie spotkania mają dla nich dużą wartość.

Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach projektu „Postaw na Siebie”. Temat dzisiejszego spotkania został wybrany przez gorzowską młodzież.