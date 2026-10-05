Ponad 9 tys. pasażerów skorzystało we wrześniu z Lotniska Zielona Góra-Babimost. To o 8,7 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu ub. roku. Wzrosła również liczba operacji lotniczych – zrealizowano ich 306, o ponad jedną trzecią więcej niż rok wcześniej – poinformowały w poniedziałek Polskie Porty Lotnicze.

Istotną część ruchu pasażerskiego stanowiły połączenia krajowe. We wrześniu z rejsów krajowych skorzystało 4 424 pasażerów. Ruch zagraniczny wygenerował natomiast 4 648 pasażerów. Oferta lotniska obejmowała zarówno połączenie z Warszawą, jak i połączenia czarterowe do popularnych wakacyjnych kierunków.

We wrześniu z Lotniska Zielona Góra-Babimost były realizowane m.in. rejsy LOT do Warszawy oraz połączenia czarterowe do Marsa Alam, Enfidha i Antalyi. Jak wskazano w komunikacie, oferta połączeń zagranicznych pozwala mieszkańcom regionu korzystać z bezpośrednich podróży do popularnych kierunków turystycznych.

Wrześniowe wyniki pokazują zarówno rosnące zainteresowanie ofertą portu, jak i znaczenie połączeń zagranicznych, szczególnie w sezonie wakacyjnym. Jednocześnie utrzymujemy połączenie z Warszawą, które zapewnia mieszkańcom województwa lubuskiego dostęp do krajowej i międzynarodowej siatki połączeń

– powiedział dyr. Lotniska Zielona Góra-Babimost Hubert Haegenbarth, cytowany w komunikacie.

Dzięki zakończonym w grudniu ub. roku inwestycjom w infrastrukturę, przepustowość tego jedynego pasażerskiego lotniska w woj. lubuskim wzrosła ze 120 tys. do 250 tys. pasażerów rocznie. Od 15 marca br. liczba rejsów do Warszawy wzrosła do dwóch dziennie, realizowanych od poniedziałku do piątku.

W 2025 r. na Lotnisku Zielona Góra-Babimost odprawiono 80 tys. 729 osób, a w 2024 r. 82 tys. 887 – to spadek w ujęciu rocznym ok. 2 proc. Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że w ub. roku lubuski port lotniczy w statystykach dotyczących liczby odprawionych pasażerów zajął 15., ostatnie miejsce w wykazie.