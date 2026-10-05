4 zatrzymane dowody rejestracyjne za zły stan techniczny pojazdu i 4 postępowania dot. naruszeń ustawy o transporcie drogowym – to efekty przeprowadzonych w Gorzowie Wlkp. kontroli taksówkarzy i osób zajmujących się przewozami na aplikacje – poinformował w poniedziałek nadkom. Grzegorz Jaroszewicz z KMP w Gorzowie Wlkp.

2 października policjanci z inspektorami ITD i funkcjonariuszami Straży Granicznej skontrolowali łącznie stu kierowców. Sprawdzane były ich uprawnienia do przewozu osób, stan technicznych pojazdów, a w przypadku obcokrajowców legalność ich pobytu i pracy w naszym kraju.

Przewóz osób to odpowiedzialność przede wszystkim za bezpieczeństwo pasażera. Mając to na uwadze, tego typu kontrole prowadzimy wraz z innymi służbami cyklicznie. Dają one oczekiwane rezultaty, gdyż stwierdzamy coraz mniej naruszeń prawa. To oznacza, że kierowcy wykonujący tego typu usługi w większości przypadków stosują się do obowiązujący ich przepisów

– powiedział nadkom. Jaroszewicz.

O tym, że widać poprawę świadczą statystyki. Pod koniec sierpnia br. podczas podobnych działań funkcjonariusze wystawili 30 mandatów i zatrzymali dziewięć dowodów rejestracyjnych. Wówczas także skontrolowali ok. stu kierowców taksówek i przewożących osoby na aplikacje.