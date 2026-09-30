Notowania paliw podstawowych wyraźnie przekroczyły poziom 8 i 9 zł; tak wysokich cen paliw na stacjach jeszcze nie było – wskazali analitycy portalu e-petrol.pl. Cena Pb95 wzrosła o 20 groszy do 8,19 zł za litr, a diesla o 16 gr do 9,14 zł.

Konflikt na Bliskim Wschodzie, który trwa już blisko siedem miesięcy, powoduje niekończące się kłopoty kierowców w Polsce

– stwierdzili eksperci portalu w środowym komunikacie.

Zauważyli, że średnia ogólnopolska cena benzyny Pb95 wzrosła w ciągu tygodnia o 20 groszy i wynosi rekordowe 8,19 zł za litr, a cena oleju napędowego poszła w górę o 16 gr do niespotykanego dotąd poziomu 9,14 zł. Podwyżka nie ominęła też autogazu, którego litr kosztuje przeciętnie 3,22 zł – paliwo to podrożało w ciągu ostatniego tygodnia o 8 groszy.

Popularna „95tka” z ceną 8,19 zł za litr jest najdroższa na Dolnym Śląsku, Kujawach i Pomorzu, Lubelszczyźnie, Mazowszu, Kujawach i Pomorzu oraz w województwach łódzkim i śląskim. Wielkopolska wyróżnia się najniższymi średnimi cenami we wszystkich trzech głównych kategoriach płynnych paliw.

Najdroższy olej napędowy, po 9,14 zł za litr, odnotowano w 12 regionach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim. Nieco niższe ceny diesla są w województwach: świętokrzyskim (9,13 zł/l) czy opolskim (9,12 zł/l).