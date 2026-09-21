Minister finansów Andrzej Domański apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o podpis pod ustawą o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków od sprzedaży paliw. Ustawa, która została przegłosowana przez Sejm, zakłada dodatkowe 4 mld złotych przychodów do budżetu państwa. Podatek ma pokryć część kosztów związanych z programem Ceny Paliwa Niżej. Wcześniejsza wersja ustawy została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego bez podpisu.

Minister finansów podkreślił, że „prezydent musi stanąć po stronie Polaków, a nie po stronie koncernów paliwowych czerpiących horrendalne zyski”:

Prezydent Karol Nawrocki odesłał poprzednią wersję ustawy do Trybunału Konstytucyjnego bez podpisu oraz skierował do Sejmu własny projekt ustawy PKN „paliwa kosztują normalnie”. Projekt zakłada m.in. pełne zwolnienie sprzedaży paliw na stacjach z podatku od sprzedaży detalicznej.

Litr diesla na stacjach paliw kosztuje dzisiaj ponad 9 złotych, a litr benzyny na niektórych stacjach ponad 8 złotych.