Kierowcy mogą korzystać z pierwszego odcinka północnej obwodnicy Gorzowa.

To ul. Kamienna, który prowadzi od ronda Barlineckiego do nowego ronda przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Drogowcy zakończyli zasadnicze prace na tym odcinku i trasa została w środę około godziny 17 udostępniona dla ruchu.

Na miejscu wciąż prowadzone są ostatnie prace porządkowe, m.in. związane z usuwaniem starego oznakowania i montażem nowych tablic.