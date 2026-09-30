Telewizja Polska zapowiada, że będzie przerywać programy podczas alarmów lotniczych. Do takiej sytuacji doszło na początku tygodnia w lubelskiej siedzibie TVP.

Ponieważ do granicy polsko-ukraińskiej zbliżał się rosyjski dron, w mieście uruchomiono syreny alarmowe. Prowadzący na żywo audycję „Miłego Popołudnia” Adam Kościańczuk przerwał program i razem z gośćmi opuścił studio.

Jak przekazało Polskiemu Radiu biuro prasowe TVP, decyzję o ogłoszeniu alarmu w obiekcie i ewakuacji do miejsc schronienia w garażach podjął dyrektor TVP3 Lublin.

W tym czasie widzowie mogli zobaczyć plansze informujące o zagrożeniu. Program wznowiono po odwołaniu alarmu.

Nasze działanie było podyktowane przede wszystkim odpowiedzialnością za ludzi przebywających w budynku

– podkreśliło biuro prasowe Telewizji Polskiej.

Procedura ma być powtarzana w przypadku kolejnych takich sytuacji.