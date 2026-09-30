Sześćdziesiąt miliardów euro na ochronę klimatu, transport, rolnictwo, cyfryzację i służbę zdrowia. Ministerstwa podsumowały efekty Krajowego Programu Odbudowy. Jego celem była odbudowa gospodarki po pandemii COVID-19.

Pełczyńska-Nałęcz: KPO został w całości zainwestowany i napędza rozwój Polski

Krajowy Plan Odbudowy został w całości zainwestowany, a dzięki inwestycjom z KPO wzrost PKB Polski jest wyższy o około 1,5 proc. – powiedziała w środę (30 września) minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Podczas odbywającej się w środę (30 września) konferencji prasowej „KPO. Fundusze. Ludzie. Efekty” szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej przypomniała, że podpisała dziewiąty, ostatni wniosek o płatność z KPO, opiewający na 55 mld zł. Poinformowała, że środki z ostatniego wniosku mają wpłynąć do Polski na Boże Narodzenie. Z kolei w czwartek do Polski ma trafić 35 mld zł z przedostatniego wniosku o płatność, złożonego kilka tygodni temu.

Dzisiaj możemy powiedzieć: zrobiliśmy 100 proc., całe KPO zostało zainwestowane i już dzisiaj widzimy, że KPO stało się motorem rozwojowym Polski – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz. Jej zdaniem, około 1,5 proc. wzrostu PKB jest efektem inwestycji z KPO. – Polska dzięki KPO jest liderem rozwoju gospodarczego w Europie

– oświadczyła.

Pełczyńska-Nałęcz oceniła, że realizacja KPO jest „ogromnym sukcesem i wielkim wysiłkiem naszej koalicji i naszego rządu”.

Minister poinformowała, że w ramach KPO podpisano 1,2 mln umów. Jak wskazała, środki są przeznaczane m.in. na energetykę, transport publiczny, kolej, żłobki, termomodernizację szkół i rozwój szybkiego internetu.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska wskazała, że resort klimatu odpowiadał za zainwestowanie 105 mld zł w ramach KPO. Pieniądze te wykorzystano na m.in. termomodernizacje 465 tys. domów jednorodzinnych, czy remont ponad 500 placówek oświaty.

Zapowiedziała, że program remontów szkół będzie kontynuowany, a rząd w toku kadencji planuje zmodernizować tysiąc placówek.

Zwróciła też uwagę na zakup ponad 1,2 tys. autobusów zeroemisyjnych, które „eliminują zanieczyszczenia z naszych ulic”.

To także 1400 km zmodernizowanych i wyremontowanych sieci elektroenergetycznych

– dodała.

Wskazała, że część z tych sieci „pamięta czasy (I sekretarza KC PZPR Edwarda – PAP) Gierka” i stanowiła duże zagrożenie dla ciągłości dostaw prądu.

Hennig-Kloska zauważyła też, że dzięki KPO powstały dwa wielkoskalowe magazyny energii o pojemności ponad 1800 MWh. Wskazała też na zapewnione 4,5 mld zł na budowę hubu logistycznego i fabryki pierwszego polskiego samochodu elektrycznego.

Resort klimatu w komunikacie zauważył, że ponad 40 proc. całej polskiej alokacji z KPO zostało zainwestowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. MKiŚ wdrożyło 14 reform i 16 inwestycji w trzech kluczowych obszarach o łącznej wartości ponad 105 mld zł, w tym m.in. Fundusz Wsparcia Energetyki z budżetem blisko 70 mld zł. Resort odpowiadał za zrealizowanie 90 kamieni milowych i wskaźników; zrealizował wszystkie z nich.

Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka zauważył, że dzięki KPO na polską cyfryzację trafiło 3,8 mld zł. Wskazał, że dzięki temu 540 tys. polskich gospodarstw domowych zostało podłączonych do szybkiej sieci.

Wiceszef resortu infrastruktury Piotr Malepszak podkreślił, że na rozwój transportu w Polsce przekazano 26 mld zł z KPO. – Z tego 18 mld trafiło na kolej, infrastrukturę PKP PLK, zakupy taboru dla PKP Intercity i przewoźników regionalnych – dodał.

Zaznaczył, że środki z KPO wsparły też rozwój infrastruktury drogowej, jak i transportu morskiego.

Z kolei wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Adam Nowak podkreślił, że na polską wieś zostało przekazane 10 mld zł z KPO.

Dzięki temu mogliśmy dokonać skoku cywilizacyjnego, bo to środki większe niż te, które mamy do dyspozycji na inwestycje i nabory w ramach drugiego filara wspólnej polityki rolnej. Pokazaliśmy, że Polska potrafi, że potrafimy współpracować i że budujemy (…) odporną i konkurencyjną Polskę

– dodał.

Wiceszef resortu funduszy Jan Szyszko podkreślił, że nie jest to koniec KPO.

My go dzisiaj tylko podsumowujemy i możemy ze 100-procentową pewnością powiedzieć: udało się. Przez dwa lata zwiększyliśmy ambicje Krajowego Planu Odbudowy i wykorzystaliśmy każdą złotówkę na inwestycje, które są dobre dla Polski

– dodał.

Celem KPO jest wzmocnienie polskiej gospodarki. Polska ma otrzymać z tego programu ok. 233 mld zł (54,71 mld euro), w tym ok. 107 mld zł (25,27 mld euro) w postaci dotacji i ok. 126 mld zł (29,44 mld euro) w formie preferencyjnych pożyczek. Łącznie do tej pory Polska otrzymała z KPO ponad 124 mld zł.

MKiŚ: Ponad 105 mld zł na zieloną transformację. Ministerstwo Klimatu i Środowiska liderem KPO

Ponad 40 proc. całej polskiej alokacji z Krajowego Planu Odbudowy zostało zainwestowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Resort podsumował realizację powierzonych zadań, podkreślając 100-procentowe wykonanie kamieni milowych. Pieniądze trafiły m.in. na termomodernizację blisko pół miliona budynków, zeroemisyjny transport oraz gigantyczne inwestycje w sieć energetyczną – mówiła podczas konferencji podsumowującej realizację KPO ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Najważniejsze informacje:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiadało za największą liczbę reform i inwestycji spośród wszystkich resortów w ramach KPO.

MKiŚ wdrożyło 14 reform i 16 inwestycji w 3 kluczowych obszarach o łącznej wartości ponad 105 mld zł (ponad 40 proc. całej alokacji dla Polski), w tym m.in. Fundusz Wsparcia Energetyki z budżetem blisko 70 mld zł.

Resort odpowiadał za zrealizowanie 90 kamieni milowych i wskaźników i zrealizował 100 proc.

MKiŚ jest głównym wykonawcą i liderem wdrażania KPO. Dzięki naszej pracy zainwestowaliśmy ponad 100 miliardów złotych. Pokazaliśmy, że pieniądze z KPO na rzecz klimatu i środowiska to konkretne inwestycje w ludzi i poważne wzmocnienie naszego bezpieczeństwa energetycznego. Ale to też budowa nowych silników wspierających rozwój gospodarczy Polski, bo klimat i środowiska służą polskiemu PKB. Przełomowe inwestycje w magazyny energii, sieci elektroenergetyczne nie remontowane przecież od czasów Gierka i budowa polskiego hubu elektromobilności to kilka mocnych przykładów, które za chwilę będą służyć Polkom i Polakom

– mówiła ministra Paulina Hennig-Kloska.

Namacalne efekty: Co zmieniło się dzięki KPO

Rezultaty wsparcia z KPO widoczne są w całej Polsce – od domów jednorodzinnych po wielkie projekty energetyczne i transportowe:

465 000 budynków jednorodzinnych, w których wymieniono źródła ciepła, zainstalowano odnawialne źródła energii, lub które poddano termomodernizacji;

ponad 500 termomodernizowaniach budynków szkolnych w całej Polsce;

ponad 1200 nowych autobusów zeroemisyjnych dla polskich miast;

1400 km zmodernizowanych lub wybudowanych nowych sieci elektroenergetycznych, stanowiących fundament bezpiecznej transformacji energetycznej kraju;

wielkosalowe magazyny energii o łącznej pojemności ponad 1800 MWh;

Fundusz Wsparcia Energetyki z budżetem prawie 70 mld zł na stabilizację i modernizację systemu energetycznego wraz z inwestycjami w OZE;

wsparcie kwotą 4,5 mld zł projektu budowy fabryki polskiego samochodu elektrycznego;

budowa fabryki pojazdów szynowych napędzanych wodorem;

około 13 000 magazynów energii dla prosumentów;

36 000 samochodów elektrycznych sfinansowanych w ramach programu NaszEauto;

nowy gazociąg na odcinku Gdańsk-Gustorzyn;

pieniądze na opracowanie kompleksowych ocen stanu środowiska oraz projektów poprawy stanu środowiska dla 4 wielkoobszarowych terenów zdegradowanych (po zakładach chemicznych w Bydgoszczy, Tarnowskich Górach, Zgierzu oraz Tomaszowie Mazowieckim);

Reformy, przepisy i realizacja celów

Realizacja celów wymagała nie tylko funduszy, ale też elastycznego podejścia, przepisów dopasowanych do realiów rynkowych i konsekwentnego wdrażania reform.

Ministerstwo zrealizowało wszystkie przypisane mu kamienie milowe w ramach dziewięciu wniosków o płatność, obejmujących kluczowe działania w obszarze transformacji energetycznej, poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, magazynowania energii, modernizacji sieci elektroenergetycznych, poprawy jakości powietrza, rozwoju zeroemisyjnego transportu oraz ochrony środowiska.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w ramach realizacji zobowiązań wynikających z KPO, wprowadziło wiele ważnych reform, w tym:

– Powołało Fundusz Transformacji Ciepłownictwa, z budżetem 3 mld zł, który zastąpił podatki od rejestracji i posiadania samochodów spalinowych.

– W programie „Czyste Powietrze» ustanowiono operatorów, którzy na poziomie gmin pomagają m.in. w aplikowaniu o środki w ramach programu.

– MKiŚ przygotowało pakiet legislacyjny regulujący produkcję i wykorzystywanie wodoru.

– Zmiany objęły akty prawne umożliwiających funkcjonowanie elektrowni wiatrowych na morzu oraz przeprowadzenie aukcji dla tego typu instalacji. Przygotowano przepisy wprowadzające normy jakościowe dla paliw stałych.

– Wprowadzono przepisy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi oraz poprawę stanu środowiska poprzez kompleksową eliminację negatywnego wpływu wielkoobszarowych terenów zdegradowanych. MKiŚ wprowadził usprawnienie procesu wydawania pozwoleń dotyczących odnawialnych źródeł energii poprzez opracowanie przepisów określających ramy prawne dla wyznaczania obszarów przyspieszonego rozwoju OZE dla wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii.

– Na geoportalu krajowym oraz geoportalu MKiŚ opublikowano mapy potencjału energii ze źródeł odnawialnych, które obejmują całe terytorium Polski oraz służą jako dane wejściowe do wyznaczania obszarów przyspieszonego rozwoju OZE, co znacznie ułatwi planowanie i realizację inwestycji w OZE.

W toku realizacji KPO część kamieni milowych i wskaźników podlegała rewizji. Zmiany służyły dostosowaniu zakresu przedsięwzięć i wartości docelowych do optymalnego tempa realizacji inwestycji, warunków rynkowych, przebiegu postępowań przetargowych oraz terminu zakończenia KPO, w szczególności poprzez aktualizację wartości docelowych i uproszczenie sposobu dokumentowania osiągniętych rezultatów. Rewizje służyły ograniczeniu ryzyka niewykorzystania środków oraz zapewnieniu ich możliwie efektywnego wykorzystania.

MKiŚ odpowiadało za największą liczbę reform i inwestycji spośród wszystkich resortów, o łącznej wartości ponad 105 mld zł, czyli ponad 40% całej alokacji KPO przyznanej Polsce (1/3 w ramach części grantowej i ponad połowa w części pożyczkowej).

Ministra klimatu: dzięki KPO kupiono ponad 1,2 tys. zeroemisyjnych autobusów

Ponad 500 wyremontowanych szkół i przedszkoli, ponad 1,2 tys. kupionych zeroemisyjnych autobusów oraz ponad 1,4 tys. km zmodernizowanych i wyremontowanych sieci elektroenergetycznych – to niektóre z inwestycji zrealizowanych dzięki KPO – poinformowała ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Podczas odbywającej się w środę (30 września) konferencji prasowej „KPO. Fundusze. Ludzie. Efekty» szefowa resortu klimatu wymieniła kilka inwestycji, które udało się zrealizować za pomocą Krajowego Planu Odbudowy.

Wskazała, że resort klimatu odpowiadał za zainwestowanie 105 mld zł w ramach KPO. Pieniądze te wykorzystano na m.in. termomodernizacje 465 tys. domów jednorodzinnych, czy remont ponad 500 placówek oświaty, np. szkół i przedszkoli.

Zapowiedziała, że program remontów szkół będzie kontynuowany, a rząd w toku kadencji planuje zmodernizować tysiąc placówek.

Zwróciła też uwagę na zakup ponad 1,2 tys. autobusów zeroemisyjnych, które „eliminują zanieczyszczenia z naszych ulic».

To także 1400 km zmodernizowanych i wyremontowanych sieci elektroenergetycznych

– dodała.

Wskazała, że część z tych sieci „pamięta czasy (I sekretarza KC PZPR Edwarda – PAP) Gierka» i stanowiła duże zagrożenie dla ciągłości dostaw prądu.

Hennig-Kloska zauważyła też, że dzięki KPO powstały dwa wielkoskalowe magazyny energii o pojemności ponad 1800 MWh. Wskazała też na zapewnione 4,5 mld zł na budowę hubu logistycznego i fabryki pierwszego polskiego samochodu elektrycznego.

Resort klimatu w komunikacie zauważył, że ponad 40 proc. całej polskiej alokacji z KPO zostało zainwestowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. MKiŚ wdrożyło 14 reform i 16 inwestycji w trzech kluczowych obszarach o łącznej wartości ponad 105 mld zł, w tym m.in. Fundusz Wsparcia Energetyki z budżetem blisko 70 mld zł. Resort odpowiadał za zrealizowanie 90 kamieni milowych i wskaźników; zrealizował wszystkie z nich.