W Milwaukee na północy USA rozpoczyna się w środę (30 września) dwudniowe spotkanie odpowiedzialnych za handel ministrów z krajów G20. Polskę reprezentuje szef resortu finansów i gospodarki Andrzej Domański, który na marginesie obrad ma spotkać się ze swoimi odpowiednikami z kilku krajów.

Gospodarzami rozmów w słynącym z produkcji sera stanie Wisconsin będą przedstawiciel ds. handlu USA Jamieson Greer oraz amerykańska ministra rolnictwa Brooke Rollins.

Spotkanie ministrów poprzedzą obrady Globalnego Forum na temat Nadpodaży Stali (GFSEC).

Polska będzie aktywnie uczestniczyć w pracach G20. Sukces ponad trzech dekad transformacji Polski miał miejsce również dzięki otwarciu gospodarczemu na świat. Zaproszenie na szczyt G20 jest potwierdzeniem nie tylko rosnącej roli Polski na świecie, ale i wartości, które możemy wnieść do debaty międzynarodowej. Polska jest gotowa pełnić coraz bardziej aktywną rolę w świecie

– podkreśliło polskie ministerstwo rozwoju i technologii.

Na marginesie posiedzenia zaplanowane są dwustronne spotkania Domańskiego z głównym przedstawicielem ds. handlu Chin, a także odpowiednikami z Indii, Australii, Kanady i Turcji.

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Przedmiotem rozmów dwustronnych będą m.in. polskie misje gospodarcze, współpraca technologiczna oraz rozwój zrównoważonych relacji handlowych i inwestycyjnych — przekazał resort.

Stany Zjednoczone, które sprawują w tym roku przewodnictwo w G20, powiadomiły, że rozmowy w Milwaukee będą dotyczyły m.in. eliminowania pracy przymusowej w globalnych łańcuchach dostaw, aktualizacji zasady największego uprzywilejowania, potępienia wykorzystywania handlu żywnością jako narzędzia nacisku oraz przeciwdziałania strukturalnej nadwyżce mocy produkcyjnych i produkcji.

W spotkaniu weźmie też udział przedstawiciel Rosji. Jak podała we wtorek rosyjska agencja Interfax, w Milwaukee kraj ten będzie reprezentowany przez ministra rozwoju gospodarczego Maksima Rieszetnikowa. Rosja należy do G20.

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W sierpniu inny przedstawiciel Rosji — minister finansów Anton Siłuanow — uczestniczył w spotkaniu ministrów finansów państw G20 w Asheville w Karolinie Północnej. Jak napisał dziennik „Washington Post”, zaskoczyło to pozostałych uczestników i rozwścieczyło członków Unii Europejskiej, którzy zażądali, aby nie uwzględniano go na wspólnym zdjęciu ministrów.

W minionym tygodniu sekretarz stanu USA Marco Rubio, który na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku spotkał się niedawno ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem, poinformował o zaproszeniu na grudniowy szczyt G20 na Florydzie rosyjskiego przywódcy Władimira Putina.

Zaprosiliśmy prezydenta Putina na szczyt G20. Uważamy, że jest to dla niego okazja, by zaangażować się w rozmowy nie tylko z prezydentem, ale również z innymi światowymi przywódcami. Mamy nadzieję, że (Putin — PAP) przyjmie to zaproszenie

– powiedział Rubio dziennikarzom.

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Tegoroczny szczyt G20 odbędzie się w dniach 14-15 grudnia w Miami na Florydzie, a jego gospodarzem będzie prezydent USA Donald Trump. Polska została zaproszona do udziału w tym wydarzeniu. W USA nasz kraj reprezentował będzie prezydent Karol Nawrocki.

G20 zrzesza 19 największych gospodarek narodowych oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską. Jej członkowie odpowiadają za ok. 85 proc. światowego PKB i ponad 75 proc. światowego handlu. G20 nie ma prawnych kryteriów doboru członków, nie ma też stałych struktur.