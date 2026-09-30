W środę (30 września) w Wojskowej Akademii Technicznej podpisano umowy wykonawcze, które pozwolą na powołanie w uczelni Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apache. Według szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza to część budowy „najsilniejszego w historii sojuszu obronnego” między Polską a USA.

Podpisane w środę (30 września) umowy wykonawcze z Boeingiem oraz GE Aerospace przyczynią się do ustanowienia w Wojskowej Akademii Technicznej zdolności do szkolenia z obsługi technicznej śmigłowców uderzeniowych Boeing AH-64E Apache, ich silników, a także do utworzenia w uczelni Laboratorium Zaawansowanych Struktur Kompozytowych. Realizacja tych umów pozwoli także na powołanie w WAT Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apache.

Jak przekonywał Kosiniak-Kamysz, Boeing i GE Aerospace „wypełniają porozumienia między Polską a rządem Stanów Zjednoczonych budowania najsilniejszego w historii sojuszu obronnego”. Zaznaczył, że relacje polsko-amerykańskie to „strategia bezpieczeństwa” Europy i USA.

Minister obrony zaznaczył też, że doświadczenia z wojny na Bliskim Wschodzie pokazują, że zakupione przez Polskę śmigłowce Apache są najlepsze do zwalczania dronów.

Kosiniak-Kamysz zaapelował też do partnerów z Boeinga i GE Aerospace o terminowość. – To jest po prostu sprawa kluczowa, my nie mamy czasu – zaznaczył.

Szef MON relacjonował, że w środę rano ambasador USA w Polsce Tom Rose otrzymał informacje dotyczące wdrażanej przez Pentagon Strategii Obrony Narodowej, której jednym z głównych punktów – jak powiedział – jest ustanowienie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.