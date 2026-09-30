Piłkarska reprezentacja Portugalii, przygotowująca się do czwartkowego (1 września) meczu Ligi Narodów z Danią, pogrążona jest w wewnętrznym konflikcie — alarmują lokalne media. W centrum sporu jest niezadowolony z roli rezerwowego kapitan kadry Cristiano Ronaldo.

W czwartek Ronaldo nie dokończył wygranego meczu z Walią (1:0) na inaugurację Ligi Narodów, a w niedzielę pozostał na ławce rezerwowych w spotkaniu z Norwegią, w którym Portugalczycy pokonali gospodarzy 2:1. Gwiazdor takim traktowaniem miał poczuć się urażony i miał — według mediów — pretensje do trenera Jorge Jesusa.

We wtorek Ronaldo nie wziął udziału w treningu kadry, co potwierdziła Portugalska Federacja Piłkarska (FPF) bez podania przyczyn absencji napastnika. Z ustaleń mediów wynika, że miał on popaść w ostry konflikt z selekcjonerem, który objął reprezentację po tegorocznym mundialu.

Media przypominają, że jeszcze kilka miesięcy temu Jesus prowadził Ronaldo w saudyjskim klubie Al-Nassr, w którym występuje również portugalski pomocnik Joao Felix. O ile ten ostatni z Walią i Norwegią zdobył po jednej bramce, o tyle Ronaldo zagrał tylko 67 minut w pierwszym ze spotkań.

Według ustaleń mediów Ronaldo odmówił we wtorek udziału w treningu z zespołem i udał się sam do hotelowej siłowni, co wywołało kryzys wewnątrz portugalskiej reprezentacji.

Aby go zażegnać we wtorek późnym wieczorem do Kopenhagi, gdzie w czwartek (1 września) rozegrane odbędzie się trzecie spotkanie Portugalii w LN, udała się grupa działaczy z FPF, w tym szef związku Pedro Proenca.

Telewizje SIC i CMTV ustaliły, że irytacja 41-letniego Ronaldo wynika z faktu, że miał on rzekomo nieformalne porozumienie z selekcjonerem dotyczące meczów LN, w których miał się pojawić na boisku. Jorge Jesus nie wywiązał się jednak z niego, stawiając na młodszego i skuteczniejszego w ostatnich meczach Portugalii Goncalo Ramosa.

Informację o buncie Ronaldo wywołały negatywne opinie na temat kapitana reprezentacji Portugalii. Jednym z krytyków jest były piłkarz i komentator telewizyjny Pedro Henriques. Skrytykował on fakt, że istniały rzekome porozumienia co do gry Ronaldo pomiędzy piłkarzem, selekcjonerem i szefem federacji.

Inny komentator i były kolega Ronaldo z reprezentacji Marco Caneira stanął po stronie selekcjonera. Podkreślił, że Jorge Jesus „nie może chodzić po pokojach piłkarzy, aby potajemnie ustalać z nimi, kto zagra w meczu, a kto nie».

Z kolei komentator stacji SIC Francisco Guimaraes dodał, że choć kibice przyzwyczaili się już do fochów Ronaldo, to teraz są one nieuzasadnione, bo piłkarz jest zbyt stary i niepotrzebny drużynie narodowej.

Całą sytuacją Ronaldo dowiódł, że nie zasługuje na opaskę kapitana. Bardziej bowiem jest zainteresowany swoimi indywidualnymi celami niż dobrem drużyny

– podsumował Guimaraes.

W 234 meczach reprezentacji Portugalii Ronaldo strzelił 146 goli, co oznacza, że jest pod tym względem rekordzistą świata.

Występujący od 2023 r. w saudyjskim Al-Nassr piłkarz, uchodzący z jednego z najlepszych w historii futbolu, w przeszłości bronił barw lizbońskiego Sportingu, Manchesteru United, Realu Madryt oraz Juventusu Turyn.