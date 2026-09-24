Rozpoczyna się sezon zachorowań na grypę. Zdaniem lekarzy, najlepszą metodą, aby uniknąć choroby, jest wcześniejsze zaszczepienie się. Można to uczynić m.in. w lokalnych aptekach.
– Musimy być przygotowani na szczyt zachorowań. Warto zaszczepić się jeszcze we wrześniu lub na początku października – mówi Daria Wielogórska-Rutka, prezes Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze:
– Aby zaaplikować szczepionkę, musimy mieć receptę od lekarza lub farmaceuty – przypomina Daria Wielogórska-Rutka:
Daria Wielogórska-Rutka informuje również, że producenci szczepionek mają opóźnienia, przez co niektóre apteki mogą nie otrzymać zamówień w zadeklarowanym terminie:
Farmaceuci przypominają również, że w okresie jesiennym warto zaszczepić się przeciwko wirusowi RSV oraz pneumokokom.