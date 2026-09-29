20.30 Dowiedz się, kto decyduje o tym, co widzisz codziennie na swoim ekranie.

„Smok w telefonie” to fascynujący reportaż śledczy o chińskim techgigancie, który w kilka lat

szturmem wziął nasze smartfony. I nasze umysły.

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21.30 Zmarł Stanisław Szelc.

Kabaret Elita, od lewej Stanisław Szelc, Jerzy Skoczylas i Leszek Niedzielski Źródło: PAP / Sławomir Mielnik

Zmarły 21 września artysta w latach 80 współtworzył audycję satyryczną Studio 202 w Polskim

Radiu Wrocław. Przez lata był związany z wrocławskim Teatrem Kalambur i Kabaretem Elita.

Występował w znanych słuchowiskach radiowych – m.in. „Z pamiętnika młodej lekarki” i „Rycerze”.

Szelc był autorem serii skeczy radiowych „Chłop i baba”. Występował też w telewizji, m.in.

prowadził program „Ludzie listy piszą” w TV Polonia.

Rozmowa z Jerzym Skoczylasem