„Wybaczamy i prosimy o modlitwę za nas – kapłanów, a szczególnie za naszego oprawcę i o łaskę nawrócenia dla niego” – podkreślił ksiądz Adrian w pierwszej homilii po ataku ukraińskiego nożownika w Jarosławskim Opactwie.
Duchowny został ranny w czwartkowym (24 września) ataku, wczoraj (26 września) przy ołtarzu stanął z opatrunkiem na głowie i siniakiem pod okiem. W czasie Mszy świętej modlono się za zabitego księdza Stanisława i pozostałych poszkodowanych.
Wybaczamy i prosimy o modlitwę za nas, ale w sposób szczególny proszę Was o modlitwę za naszego oprawcę i o łaskę nawrócenia dla niego. Jemu ta modlitwa jest najbardziej potrzebna. Zło, które się wydarzyło w naszym opactwie, musimy zwyciężyć miłością i przebaczeniem
– powiedział ks. Adrian.
Ksiądz Adrian poprosił wiernych, by nie winili narodu, z którego był oprawca.
Proszę was, abyście nie winili narodu, z którego był oprawca, bo zła dokonał konkretny człowiek. Nie odpowiadajmy nienawiścią, ale miłością, wsparciem, zrozumieniem i troską
– podkreślił.
Proszę was, abyście nie odpowiadali złem za zło – ale miłością, wsparciem, zrozumieniem i troską
– apelował.
Wczoraj sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla ukraińskiego nożownika. Śledczy przesłuchują świadków i ustalają motywy działania napastnika. Prokuratura zapowiada, że biegli wydadzą kolejną opinię na temat poczytalności Ihora M. Mężczyzna przebywa w placówce medycznej, a biegli psychiatrzy potwierdzili u niego nasilone objawy psychotyczne.
Wieczorem (sobota 26.09) przez miasto przeszedł Marsz Milczenia.
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