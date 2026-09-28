Żaden z kandydatów AfD nie wygrał drugiej tury wyborów burmistrzów w Dolnej Saksonii. W tym niemieckim landzie skrajne prawica i lewica nie były w stanie zdobyć w głosowaniach ponad 50 procent głosów.

Największym miastem, gdzie AfD walczyła w drugiej turze, był 100-tysięczny Salzgitter. Kandydatka skrajnej prawicy zdobyła tam trzy razy mniej głosów od rywala z chadeckiej CDU.

30 procent zebrał kandydat Alternatywy dla Niemiec w Bockenem, a niespełna 20 inny polityk ugrupowania w Munster. W obu tych miasteczkach wygrali samorządowcy startujący z niezależnych komitetów.

W stolicy landu, Hanowerze nadburmistrzem został Belit Onay z Zielonych. Jego partyjna koleżanka triumfowała w Getyndzie.

W innych dużych miastach Dolnej Saksonii burmistrzami zostali politycy chadeccy, socjademokratyczni i niezależni. W wyborach samorządowych w tym landzie skrajna prawica zwiększyła stan posiadania w wielu radach miejskich i powiatowych, ale nigdzie nie zdobyła większości.