Pani Jolanta z Siedliska postanowiła oswoić własną śmierć, zanim ta zdąży ją zaskoczyć. Dlatego zaplanowała swój pochówek. Doprowadziła do wyznaczenia miejsca na poletko pamięci w Siedlisku, by spocząć w ekologicznej urnie pod koronami drzew…

Reportaż nie będzie jednak opowieścią o cmentarnej innowacji, tylko o tym, skąd bierze się spokój wobec przemijania.

Pani Jolanta nie szuka pocieszenia ani w wierze, ani w filozofii. Znajduje je w naturze, w pamięci i w prostym przekonaniu, że z prochu powstaliśmy i w proch się obrócimy.

Prowadzenie audycji: Małgorzata Nabel-Dybaś

Poniedziałek, 28 września, po godz. 14.00

w Radiu Zachód.

Zaprasza Studio Reporterów Kukułcza 1