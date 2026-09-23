Rekultywacja terenów zdegradowanych ma służyć ich uporządkowaniu, zabezpieczeniu i ochronie środowiska. Co jednak dzieje się wtedy, gdy założenia rozmijają się z rzeczywistością?

Czy rekultywacja zawsze oznacza przywracanie terenu do bezpiecznego stanu? O kontrowersjach wokół tego procesu, kontrolach i wpływie takich działań na mieszkańców porozmawiamy z ekspertami z Ekspedycji 404 oraz Michałem Szczęchem, dziennikarzem Radia Zachód.

W audycji porady behawioralne Małgorzaty Biegańskiej-Hendryk

Emisja 23 września 2026 od 20.05 do 22.00