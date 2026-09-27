Elżbieta Glinka w Gdańsku (27 września) czasem 1:08.47 pobiła rekord Polski w półmaratonie. To wynik o 31 sekund lepszy od poprzedniego rekordu, który od 2021 roku należał do Karoliny Nadolskiej – 1:09.18.

32-letnia Glinka była najszybszą kobietą i zajęła czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej Półmaratonu Gdańskiego, zatem wyprzedziło ją tylko trzech mężczyzn. Profil Athletics News na platformie X poinformował, że Glinka otrzyma od organizatorów premię 100 000 zł za ustanowienie rekordu kraju. 11 stycznia w Walencji pobiła też rekord Polski na 10 km – 31.47.

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Urodzona w 1993 roku Glinka, która dopiero niedawno stała się profesjonalną biegaczką wyprzedziła dziś drugą zawodniczkę o… 10 minut i 5 sekund 🙂 Ela Glinka udanie łączy starty w biegach ulicznych z tymi na stadionie (ma walczyć o kwalifikację olimpijską na 10 000 metrów). https://t.co/F8sT6mjmmO — Athletics News (@Nedops) September 27, 2026

Przebieg kariery Glinki jest nietypowy. Mając 25 lat wciąż biegała amatorsko. Z czasem coraz więcej czasu poświęcała na treningi i zaczęła odnosić sukcesy w biegach ulicznych. Zdobywała medale mistrzostw Polski na 5 km, 10 km i w półmaratonie. Ten sezon jest dla niej przełomowy. 23 maja w La Spezii jako pierwsza Polka wygrała Puchar Europy w biegu na 10000 m i została wybrana najlepszą lekkoatletką miesiąca przez European Athletics. W sierpniu uczestniczyła w mistrzostwach Europy w Birmingham, gdzie zajęła 12. miejsce na 10000 m.