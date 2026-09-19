W sobotę (19 września) w gorzowskim Parku Górczyńskim odbyła się pierwsza edycja Biegu na Piątkę. Pięcioosobowe drużyny miały do pokonania łącznie ponad 5 kilometrów – każdy z zawodników robił pętlę mierząca ponad kilometr i przekazywał pałeczkę sztafety kolejnemu członkowi swojej ekipy.

Jak przyznali biegacze: takie imprezy to świetna sprawa.

Bieg zorganizowany został w dwóch kategoriach: open oraz instytucje miejskie. Mimo, że wydarzenie odbyło się po raz pierwszy to frekwencja zaskoczyła organizatorów – mówiła Monika Piaskowska ze spółki Inneko, organizującej bieg.

Do biegu dołączyła także ekipa Radia Gorzów, w skład której weszli również nasi słuchacze. Ducha walki nam nie zabrakło – powiedział Patryk Małyszko, kapitan drużyny Radia Gorzów.

W biegu wystartowało 20 drużyn, czyli łącznie 100 osób. Galerię zdjęć z tego wydarzenia możecie zobaczyć na Facebooku Radia Gorzów.

Sztafetą przez gorzowski park. Dziś Bieg na Piątkę

Pięcioro zawodników, kilometry w Parku Górczyńskim i jedna pałeczka. Dziś startuje Bieg na Piątkę.

Dziś po południu w gorzowskim parku Górczyńskim odbędzie się sztafetowa rywalizacja. Wezmą w niej udział pięcioosobowe drużyny, które wspólnie pokonają 5 kilometrów, każda z osób będzie miała do pokonania po jednym kilometrze przekazując sobie pałeczkę. Trasa poprowadzi chodnikami i ścieżkami parku Górczyńskiego, a start i meta znajdą się przy fontannie Motylia.

Zachęcamy do wspierania uczestników biegu, tym bardziej, że na starcie stanie druzyna Radia Gorzów, którą utworzyli nasi dzienniakrze wraz ze słuchaczami.