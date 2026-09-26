Za nami inauguracja II ligi siatkówki mężczyzn, a w niej doszło już do dwóch derbowych pojedynków drużyn z Lubuskiego. Górą w tych starciach były MLKS Volley Gubin i Astra Nowa Sól.
Gubinianie rozbili u siebie Sobieskiego Żagań 3:0, natomiast Nowosolanie w Sulęcinie wygrali z Olimpią 3:2.
Z wyjazdów poza województwo bez punktów wróciły dwie pozostałe lubuskie ekipy. As Słubice przegrał w Jelczu-Laskowicach 0:3, takim samym wynikiem PGE Akademia Siatkówki Stilon Gorzów uległa Bielawiance-Bester Bielawa.
Wyniki lubuskich drużyn w inauguracyjnej kolejce II ligi:
- Olimpia Sulęcin – Astra Nowa Sól 2:3 (14:25, 25:23, 18:25, 25:18, 15:17)
- MLKS Volley Gubin – BS ŻAGAŃ WKS Sobieski Żagań 3:0 (25:20, 25:19, 25:17)
- Instytut Mechaniki Rekord Volley Jelcz-Laskowice – KS AS Słubice 3:0 (25:19, 25:22, 25:17)
- KS Bielawianka-Bester Bielawa – PGE Akademia Siatkówki Stilon Gorzów 3:0 (25:10, 25:22, 25:15)