Za nami inauguracja II ligi siatkówki mężczyzn, a w niej doszło już do dwóch derbowych pojedynków drużyn z Lubuskiego. Górą w tych starciach były MLKS Volley Gubin i Astra Nowa Sól.

Gubinianie rozbili u siebie Sobieskiego Żagań 3:0, natomiast Nowosolanie w Sulęcinie wygrali z Olimpią 3:2.

Z wyjazdów poza województwo bez punktów wróciły dwie pozostałe lubuskie ekipy. As Słubice przegrał w Jelczu-Laskowicach 0:3, takim samym wynikiem PGE Akademia Siatkówki Stilon Gorzów uległa Bielawiance-Bester Bielawa.

Wyniki lubuskich drużyn w inauguracyjnej kolejce II ligi: