Klaudia Kazimierska czasem 3.55,59 poprawiła rekord Polski w biegu na 1500 m podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, zaliczanego do cyklu Diamentowej Ligi. Poprzedni rekord od igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku należał do Weroniki Lizakowskiej – 3.57,31.

Kazimierska przez długi czas prowadziła w biegu w Chorzowie, ale na ostatnim okrążeniu wyprzedziły ją trzy zawodniczki. Wygrała Etiopka Tsige Duguma, która uzyskała najlepszy czas w tym roku – 3.55,06. Za nią uplasowały się Australijka Jessica Hull – 3.55,20 i Kenijka Dorcus Ewoi – 3.55,58.

Dla Kazimierskiej to najlepszy sezon w karierze. W zeszłym tygodniu zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy w Birmingham. Wcześniej triumfowała na 800 m i 1500 m w mistrzostwach Polski w Białymstoku, a podczas mityngu Diamentowej Ligi ustanowiła rekord kraju w biegu na 1 milę – 4.17,90.

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