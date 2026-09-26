Piłkarki ręczne Osiński-Trans AZS UZ pokonały we własnej hali SMS ZPRP II Płock 38:26 w meczu drugiej rundy I ligi.

Zielonogórzanki od początku prowadziły, a skutecznością imponowała Amelia Zawalich. Ambitne piłkarki z Płocka dotrzymywały kroku AZS-owi do 15 minuty, gdy gospodynie prowadziły 10:8. Potem nastąpił odjazd podopiecznych trenera Kacpra Kiersnowskiego, które wygrały pierwszą połowę 22:14. W drugiej czesci spotkania przewaga AZS-u rosła z minuty na minute, a w końcowej fazie meczu szkoleniowiec zielonogórskiego zespołu mógł dac szanse rezerwowym. Z wyniku indywidualnego czyli zdobycia 7 bramek cieszyła się Amelia Zawalich:

Trener gości Marcin Markuszewski przyznał, że jego zespół zagrał w Zielonej Górze przeciwko doświadczonej ekipie: