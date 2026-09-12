Klaudia Kazimierska czasem 3.57,55 wygrała bieg na 1500 m drugiego dnia World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. Za rekordzistką Polski uplasowała się mistrzyni Europy Georgia Hunter Bell z Wielkiej Brytanii. Zawody potrwają do niedzieli (13 września).

Polka wyprzedziła Hunter Bell o 0,17 sekundy i zrewanżowała się za mistrzostwa Europy, w których minimalnie przegrała z Brytyjką. Kazimierska popisała się mocnym finiszem. Ostatnie 400 m przebiegła w 57,44. Trzecie miejsce zajęła Amerykanka Nikki Hiltz – 3.58,16.

Kazimierska jest rewelacją tego sezonu. W lipcu zdobyła dwa złote medale mistrzostw Polski w Białymstoku. W sierpniu w Birmingham została wicemistrzynią Europy, a następnie dwukrotnie – w Chorzowie i Brukseli – pobiła rekord Polski na 1500 m. 5 września uzyskała najlepszy w tym roku czas na świecie – 3.54,05.