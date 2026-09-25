Iłowska gmina została wyróżniona podczas Forum Miasteczek Polskich. Samorząd został doceniony jako lider w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Urząd pracuje nad kolejnymi możliwościami dofinansowania przyszłych zadań.

Ostatnie duże dofinansowanie dla gminy to blisko 14 milionów złotych na rewitalizację Biblioteki Kultury. Jak zaznacza burmistrz Paweł Lichtański podczas forum doceniona została praca całego zespołu urzędu. – Takie dostrzeżenie gminy wśród wielu innych samorządów to nobilitacja, ale i motywacja – zaznacza burmistrz:

Dodajmy, że Iłowa we wrześniu otrzymała także dwa prestiżowe tytuły Lubuskiego Mistera Budowy.