12 tysięcy osób zgłosiło się w tegorocznym naborze na studia w Zielonej Górze – mówi prof. Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Jak zaznacza, tak duże zainteresowanie jest związane między innymi z większą liczbą absolwentów szkół średnich. To efekt zmian w systemie edukacji sprzed kilkunastu lat:

Rektor zwraca uwagę, że za kilka lat sytuacja może się odwrócić. Od 2028 roku liczba maturzystów ma wyraźnie spadać, co będzie oznaczało mniejszą liczbę kandydatów na studia.

W związku z tym uczelnia będzie musiała dostosować swoją ofertę oraz politykę kadrową do zmian demograficznych:

Na kierunek lekarski w tym roku było 40 chętnych na jedno miejsce. Nowy rok akademicki na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpocznie się 1 października.

Prof. Wojciech Strzyżewski był gościem „Rozmowy o 9” w Radiu Zielona Góra.