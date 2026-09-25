Kevin Fajfer dołączył do drużyny Gezet Stali Gorzów i najprawdopodobniej pojedzie w barwach gorzowskiego klubu w niedzielnym meczu z Hunters PSŻ w Poznaniu.

Z uwagi na zapisy w regulaminie, mimo kontuzji aż trzech podstawowych zawodników Stal Gorzów nie może w meczach barażowych z PSŻ Poznań skorzystać ani z zastępstwa zawodnika, ani z tzw. transferu medycznego. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem był kontrakt z zawodnikiem, który nie jest formalnie związany z innym klubem. Z dwójki Kevin Fajfer i Norbert Krakowiak wybór padł na tego drugiego i zapewne w niedzielę wystartuje w meczu w Poznaniu z numerem 4 w miejsce awizowanego Marcela Szymko.