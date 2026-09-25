W niedzielę koszykarki KSSSE Enei AJP Gorzów rozpoczynają sezon Basket Ligi Kobiet od wyjazdowego spotkania z Widzewem Łódź.

To beniaminek, który w ubiegłym sezonie zajął w I lidze 3. miejsce, ale został zaproszony do gry w najwyższej klasie rozgrywkowej. Widzew ostatni raz w Basket Lidze Kobiet grał w sezonie 2019/20, po którym nie przystąpił do kolejnycyh rozgrywek. I wówczas łódzki klub opuściła obecna kapitan gorzowskiej drużyny Klaudia Gertchen, więc będzie to dla niej powrót po latach do hali Widzewa:

Gorzowska drużyna kolejny raz będzie jednym z głównych faworytów sezonu. O siłę ligi zapytaliśmy podczas czwartkowej konferencji trenera Dariusza Maciejewskiego:

Pięć zawodniczek zagranicznych będzie mogło być w składzie meczowym tylko podczas rozgrywek Eurocup. Czy w momencie gdy gorzowska ekipa odpadnie z rozgrywek to jedna z nich odejdzie z zespołu? Dariusz Maciejewski zapewnia, że nie:

Z pięciu zawodniczek spoza Polski aż cztery to Amerykanki. Z tym, że dwie z nich dysponują europejskimi paszportami. Courtney Hurt to była reprezentantka Bośni i Hercegowiny, z kolei nowa rozgrywająca Elle Ladine jest także obywatelką Francji. Pytaliśmy ją o związki z tym krajem:

Rozgrywająca KSSSE Enei AJP Wiktoria Kuczyńska zaczyna swój ósmy sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej, w tym szósty w Gorzowie. Jak ocenia obecny układ sił ligi, oraz swoją drużynę?

Mecz Widzew – KSSSE Enea AJP w niedzielę o 16:00, transmisja na naszej antenie.