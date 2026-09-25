Droga krajowa nr 12 na wysokości Szprotawki zablokowana w obu kierunkach. Pojazd ciężarowy wypadł z drogi i blokuje częściowo jezdnię.

W zdarzeniu nie ma poszkodowanych. Do wypadku doszło przed godz. 12 między miejscowościami Szprotawa i Przemków. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze trzy godziny.