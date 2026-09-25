Gościem Marcina Sasima jest ppłk rez. Maciej Korowaj, analityk wojskowy
Gościem Marcina Sasima jest ppłk rez. Maciej Korowaj, analityk wojskowy
Dziesięć zespołów wystąpi w tradycyjnym siatkarskim memoriale Michała Połczyńskiego, który w niedzielę odbędzie się w Zielonej Górze. Impreza odbędzie się...
W niedzielę koszykarki KSSSE Enei AJP Gorzów rozpoczynają sezon Basket Ligi Kobiet od wyjazdowego spotkania z Widzewem Łódź. To beniaminek,...
Właściciele posesji przy ulicach Sienkiewicza, Paderewskiego i Świętej Barbary w Żaganiu mogą korzystać z wyremontowanych dróg. Zadanie kosztowało 2 miliony...
Żagański powiat podpisał umowę na przebudowę mostu w Cieciszowie w gminie Szprotawa. Koszt zadania to blisko 2 miliony złotych. W...
Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła w czwartek (24 września) śledztwo przeciwko Lechowi Wałęsie. Byłemu prezydentowi stawiano zarzut składania fałszywych zeznań...
Otrzymujemy informacje z wielu źródeł, że Rosjanie szykują coś dużego - powiedział w czwartek (24 września) wicepremier, szef MSZ Radosław...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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