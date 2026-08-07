Gmina Iłowa planuje opracowanie koncepcji oznakowania ścieżek rowerowych. Powstaną także tablice informacyjne. Urząd otrzymał na ten cel dofinansowanie z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. W tej chwili samorząd jest na etapie wyboru wykonawcy tego zadania.

To kolejne działanie, które zmierza do stworzenia sieci ciągów dla rowerzystów. – Rozpoczęliśmy budowę nowej ścieżki oraz mostu w samej Iłowej. Ruszamy także z wykonaniem dokumentacji pod kolejną ścieżkę do Czyżówka. Ale to nie koniec naszych działań w tym kierunku, bo powstanie oznakowanie szlaków i duktów leśnych z myślą o miłośnikach jednośladów – mówi burmistrz Iłowej Paweł Lichtański:

Docelowo sieć ścieżek ma mieć kilkadziesiąt kilometrów długości.