Żagański powiat podpisał umowę na przebudowę mostu w Cieciszowie w gminie Szprotawa. Koszt zadania to blisko 2 miliony złotych. W sfinansowanie inwestycji włączyły się także gminy Szprotawa i Niegosławice.

Przeprawa w ciągu drogi powiatowej numer 1056F nie spełniała już wymogów technicznych. Jak zaznacza starosta żagańska Anna Michalczuk w ramach prac wykonana zostanie nowa płyta fundamentowa oraz żelbetowe skrzydła przepustu. – Roboty obejmą także umocnienie koryta rzeki w rejonie przepustu – podkreśla przedstawiciel samorządu:

Dodajmy, że gminy Szprotawa i Niegosławice dokładają do inwestycji odpowiednio 300 i 200 tysięcy złotych.