22 września obchodziliśmy Światowy Dzień Nosorożca. Z tej okazji, miasto i teatr zapraszają dziś najmłodszych Gorzowian i ich opiekunów na piknik z okazji urodzin gorzowskiej Stefanii. To prehistoryczny nosorożec, którego szczątki odkryto podczas budowy gorzowskiego odcinka trasy S3.

Spotkanie, które odbędzie się w ogrodzie teatru im. Juliusza Osterwy, ma być połączeniem magii teatru z edukacją i historią. Mówi Magdalena Bożek, pedagog teatralny:

W czasie pikniku dzieci będą też wykonywały kolorowe pacynki, a to nie koniec atrakcji:

Bal u Stefanii rozpocznie się dziś o godz. 17:00 w ogrodzie gorzowskiego teatru. Udział w zabawie jest bezpłatny.