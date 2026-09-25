W gorzowskim szpitalu rusza kolejna edycja programu „Rehabilitacja szansą na aktywność zawodową”.

Uczestnicy mogą skorzystać z dobranych indywidualnie ćwiczeń i zabiegów, a także konsultacji z lekarzem medycyny pracy, psychologiem czy dietetykiem. Z programu mogą skorzystać Lubuszanie w wieku od 15 do 89 lat, którzy mają dolegliwości układu ruchu lub obwodowego układu nerwowego związane z wykonywaną pracą. Program jest skierowany m.in. do pracujących uczniów szkół branżowych, osób pracujących lub poszukujących pracy oraz pracujących emerytów. Mówi Robert Surowiec, wiceprezes gorzowskiej lecznicy:

Jak można skorzystać z tego programu?

Zajęcia odbywają się w szpitalnym kompleksie przy ul. Walczaka. Rejestracja pod nr telefonu: 95 782 76 82. Więcej szczegółów dotyczących programu znajdziecie na załączonej grafice.