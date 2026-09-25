Należy wyjaśnić motywy sprawcy ataku w Jarosławiu – podkreśla koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. 31-letni obywatel Ukrainy zabił tam wczoraj (24.09) duchownego i ranił cztery inne osoby.

Minister Tomasz Siemoniak powiedział w TVP Info, że w celu wyjaśnienia sprawy konieczna będzie współpraca ze służbami zagranicznymi.

Minister koordynator służb specjalnych zwrócił uwagę na rozwagę polskich i ukraińskich władz w reakcjach na atak w Jarosławiu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kondolencje rodzinom ofiar. Dodał, że nożownik powinien zostać bezwzględnie ukarany. Prezydent Karol Nawrocki z kolei stwierdził w mediach społecznościowych, że wobec takich ataków państwo musi być silne, działać szybko i bezwzględnie w egzekwowaniu prawa. Premier Donald Tusk zapowiedział, że sprawca zostanie ukarany z całą surowością prawa.