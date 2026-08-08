16-letni mieszkaniec Kamiennej Góry jest podejrzany o napaść z użyciem ostrego przedmiotu na 15-latka. Do tego zdarzenia doszło w piątkowy (7 sierpnia) wieczór przy ul. Księcia Bolka I. Ofiara w poważnym stanie została przetransportowana do szpitala.

Początkowo policja informowała o dwóch nastolatkach, którzy zostali zatrzymani w związku z napaścią. „Policjanci po wykonaniu niezbędnych czynności z jednym z 16-latków zwolnili go do domu. Natomiast drugi nieletni został zatrzymany w policyjnej izbie dziecka” – przekazała w komunikacie mł. asp. Katarzyna Trzepak z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.

Tam zatrzymany będzie czekał na decyzję sądu rodzinnego, który zdecyduje o jego dalszym losie. Policja potwierdziła, że jest podejrzewany o napaść na 15-latka.

Ofiara napaści, w stanie zagrażającym życiu, została przetransportowana do wrocławskiego szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.