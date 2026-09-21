Ponad 300 osób wzięło udział w zjeździe absolwentów Zespołu Szkół we Wschowie. Placówka obchodzi w tym roku jubileusz 80-lecia. Nauka w Publicznej Szkole Dokształcającej Zawodowo, która ówcześnie nosiła taką nazwę, rozpoczęła się bowiem16 września 1946 roku. W czasie spotkań absolwentów głównym tematem, jak można się domyślać, były wspomnienia. Relacja Marka Turowskiego.