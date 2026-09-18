Ponad 550 tys. – tyle dzieci w wieku od 9 do 15 lat przyjęło szczepienie na wirusa HPV. Wskaźnik zaszczepień w tej grupie wiekowej wynosi 18%, co daje jeden z najniższych wyników w Europie. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że przyjęcie antygenów HPV przeciwdziała wielu groźnym nowotworom, m.in. krtani, odbytu i szyjki macicy.

Jak zaznacza Edward Jakubowski, dyrektor lubuskiego oddziału NFZ, statystyki w zakresie liczby szczepień są zatrważające:

– Szczepienia nie tylko wzmacniają naszą odporność, ale także minimalizują ryzyko groźnych chorób – podkreśla Tomasz Kremer, specjalista medycyny rodzinnej:

W ostatnich miesiącach w regionie prowadzono różne akcje profilaktyczne, które miały zwiększyć społeczną świadomość w tym zakresie. Mówi Grzegorz Potęga, wicemarszałek województwa lubuskiego:

– Duży nacisk kładziemy na edukowanie rodziców i uczniów w zakresie profilaktyki – dodaje Marzena Pulik-Sowińska, p.o. Lubuskiego Kuratora Oświaty:

Jedną z placówek, w której prowadzone są akcje profilaktyczne, jest Szkoła Podstawowa w Niedoradzu. Mówi dyrektor, Piotr Pawłowski:

Warto dodać, że w krajach realizujących programy szczepień od ponad 10 lat odnotowano 90% spadek zakażeń wirusem HPV.