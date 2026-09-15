Zakończyła się dwutygodniowa przerwa w korzystaniu z krytej pływalni kompleksu Arena w Żaganiu. Przez ten czas wykonano szereg koniecznych prac, konserwacji i przeglądów, które możliwe były do zrealizowania po opróżnieniu niecek z wody.

Prace objęły także sprawdzenie całego systemu uzdatniania, czyszczenie filtrów i pomp obiegowych. W obiekcie ponownie pojawili się ratownicy, którzy od wczoraj dbają o bezpieczeństwo korzystających z systemu basenów. Jak mówią sami pływający basen w mieście jest potrzebny i dało się odczuć jego chwilowe zamknięcie. – Dobrze wrócić do systematycznych treningów – zaznacza Anna, mieszkanka pobliskiej Brzeźnicy: