Piotr Puchalski został powołany na stanowisko prezesa Polskiego Standardu Płatności (Blik) – poinformowała w poniedziałek (14 września) spółka. Funkcję obejmie w w styczniu 2027 roku, a zastąpi na niej Dariusza Mazurkiewicza.

Rada Nadzorcza Polskiego Standardu Płatności S.A. powołała Piotra Puchalskiego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki. Funkcję obejmie ze skutkiem od 11 stycznia 2027 r. Nowy prezes ma ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze finansowym i płatniczym, zdobywane m.in. w BNP Paribas, mBanku oraz w radzie nadzorczej Polskiego Standardu Płatności (BLIK). W swojej dotychczasowej karierze odpowiadał m.in. za rozwój płatności mobilnych i e-commerce oraz budowanie portfela klientów, przychodów i wysokie wskaźniki NPS

– przekazał w komunikacie Polski Standard Płatności.

Jak poinformowano, nowy prezes przejmie odpowiedzialność za spółkę w okresie „dalszego zwiększania skali Blika i rozwoju jego działalności poza Polską”. Polski Standard Płatności zapowiedział, że będzie rozwijać kolejne usługi, umacniać współpracę z bankami i partnerami oraz zwiększać obecność Blika na europejskim rynku płatniczym.

Decyzja o powierzeniu Piotrowi Puchalskiemu funkcji Prezesa wynika z jego bogatego doświadczenia w sektorze finansowym, bardzo dobrej znajomości rynku płatności oraz niezwykle atrakcyjnej wizji strategicznej rozwoju Blika, którą Piotr przedstawił Radzie Nadzorczej. Przed spółką ambitne plany wzrostu i rozwoju. Dziękuję Członkom Rady Nadzorczej za profesjonalne przeprowadzenie procesu

– wskazał przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Standardu Płatności Szymon Midera, cytowany w komunikacie.

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Wg przekazanych przez Polski Standard Płatności informacji Piotr Puchalski jest menedżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym i płatniczym. Obecnie pełni funkcję dyrektora zarządzającego pionu bankowości detalicznej i biznesowej w BNP Paribas, gdzie odpowiada za wzrost biznesu oraz budowanie satysfakcji i lojalności klientów. Wcześniej przez 16 lat był związany z mBankiem oraz pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Standardu Płatności (Blik). W swojej karierze zajmował się m.in. inicjatywami wzrostowymi w bankowości detalicznej, rozwojem innowacji płatniczych i e-commerce oraz budowaniem wysokiego wskaźnika NPS, zdobywając doświadczenie zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Advanced Management Program na IESE Business School w Barcelonie.

Obejmuję odpowiedzialność za markę, która jest dziś bardzo mocno zakorzeniona na polskim rynku i w codziennych zwyczajach płatniczych milionów użytkowników. Blik osiągnął dużą skalę, ale nadal ma przed sobą szerokie możliwości wzrostu – zarówno poprzez rozwój kolejnych usług, jak i coraz większą obecność poza Polską. Moim celem będzie utrzymanie wysokiego tempa rozwoju systemu i konsekwentne poszerzanie jego zastosowania. Chcę, aby użytkownicy mogli jeszcze częściej korzystać z Blika podczas codziennych płatności

– zaznaczył Puchalski.

Nowy prezes zastąpi na stanowisku Dariusza Mazurkiewicza, który kierował spółką od czerwca 2017 roku. W zarządzie pozostają także wiceprezeska Monika Król, Katarzyna Matuszczyk, oraz Grzegorz Laudy.