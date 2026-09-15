Do RPO wpływa coraz więcej skarg kredytobiorców z kredytem opartym o WIBOR – podano w cyklicznej informacji Rzecznika o najważniejszych problemach zgłaszanych przez klientów banków w skargach kierowanych do Biura RPO w 2025 r. oraz w pierwszej połowie 2026 r.

Do BRPO trafia coraz więcej skarg kredytobiorców posiadających kredyty ze zmiennym oprocentowaniem opartym na wskaźniku WIBOR. Skarżący podnoszą przede wszystkim zarzuty dotyczące sposobu informowania klientów o zasadach działania wskaźnika i ryzyku związanym ze zmianą wysokości rat

– napisano.

RPO pisze, że w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi oraz sprawami rozpoznawanymi przez Trybunał Sprawiedliwości UE kredytobiorcy zwracają się także do RPO o wsparcie w prowadzonych sporach.

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Znaczną grupę stanowią również sprawy dotyczące tzw. sankcji kredytu darmowego.

Klienci wskazują na nieprawidłowości w umowach kredytowych, dotyczące m.in. kosztów kredytu lub obowiązków informacyjnych banków. Wiele skarg wiąże się z prowadzonymi już postępowaniami sądowymi pomiędzy konsumentami a bankami

– napisano.

W ocenie Rzecznika kwestia sporów wokół WIBOR-u stała się istotnym sprawdzianem dla standardów etycznych sektora bankowego.

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Legalność samego wskaźnika referencyjnego nie zwalnia instytucji finansowych z odpowiedzialności za sposób, w jaki produkt był prezentowany i sprzedawany. Rzecznik zaapelował o ocenę standardów informacyjnych i sprzedażowych stosowanych przy oferowaniu kredytów ze zmiennym oprocentowaniem oraz o promowanie rozwiązań sprzyjających dialogowi i polubownemu rozwiązywaniu sporów z klientami

– napisano.