Gościem Sławomira Kordyjalika jest Sebastian Szymkowiak, Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Kontroli Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Gościem Sławomira Kordyjalika jest Sebastian Szymkowiak, Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Kontroli Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Inspektor generalny Pentagonu ujawnił, że wojna USA z Iranem doprowadziła do strategicznych niedoborów zapasów amunicji i problemów z ich uzupełnieniem....
W Strasburgu na korytarzach Parlamentu Europejskiego pojawili się we wtorek polscy rekonstruktorzy przebrani za husarzy i króla Jana III Sobieskiego....
Broniący tytułu polscy siatkarze we wtorek (15 września) w Sofii rozegrają z Bułgarią swój ostatni mecz w grupie B mistrzostw...
Dziś w audycji „Książki, Ludzie, Historie” spotkanie z Sylwią Winnik, autorką książki „Ocalona”. Porozmawiamy o historiach, które stały się punktem...
Prezydent Karol Nawrocki w piątek (18 września) spotka się z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem Sztabu Generalnego Wojska...
Dziś na terenie stadionu żużlowego przy ulicy Śląskiej w Gorzowie odbyła się szósta edycja akcji „Zjednoczeni krwią”. Cel – uzupełnienie...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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