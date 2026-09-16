Od 1 października tego roku w Polsce ruszy nowy ogólnopolski, bezpłatny program badań przesiewowych raka płuca finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Kluczową zmianą jest wprowadzenie powszechnego dostępu do niskodawkowej tomografii komputerowej dla osób z grup podwyższonego ryzyka.

Głównym celem programu jest wczesne wykrycie nowotworu, zanim pojawią się pierwsze objawy chorobowe. Przy tym rodzaju nowotworu to bardzo ważne. Jak wskazują statystyki rak płuca to najczęstszy nowotwór złośliwy w Polsce i na świecie. Jest on główną przyczyną zgonów, a najczęstszą jego przyczyną jest palenie tytoniu.

O tym jak będą przebiegały kwalifikacje do programu oraz kto będzie mógł z nich skorzystać w rozmowie z posłanką Katarzyną Osos, która już w ubiegłym roku złożyła interpelację do Minister Zdrowia dotyczącą profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka płuca.

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