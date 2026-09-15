Iłowska gmina doświetli 24 przejścia dla pieszych. Całkowita wartość projektu to blisko 270 tysięcy złotych. Samorząd otrzymał na realizację zadania 120 tysięcy złotych dofinansowania.

Pierwotnie urząd planował prace zwiększające bezpieczeństwo pieszych przy 8 lokalizacjach. Jak zaznacza burmistrz Paweł Lichtański postępowania przetargowe rozstrzygnięto na tyle korzystnie, że zakres inwestycji został poszerzony:

Oprócz centrum oświetlenia przejść pojawią się również wzdłuż dróg wylotowych w kierunku Gozdnicy i Węglińca